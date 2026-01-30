Genova, niente acqua a Sestri Ponente, Borzoli e Fegino martedì 3 febbraio

Genova – Ancora disagi per lavori alla rete di distribuzione dell’acqua nel capoluogo ligure. Martedì 3 febbraio i rubinetti della parte alta di Sestri Ponente, di Borzoli e di Fegino resteranno senza acqua per tutta la giornata.

A comunicarlo Ireti, la società del gruppo IREN che si occupa della gestione delle tubazioni.

L’azienda IREN comunica che, per consentire le attività di riparazione di una condotta di

distribuzione primaria della rete acqua potabile del ponente genovese, si renderà

necessaria un’interruzione della fornitura idrica per la giornata di martedì 3 Febbraio 2026

dalle ore 08:00 alle ore 20:00.

Le utenze interessate saranno quelle nelle zone di:

• Borzoli

• Fegino

• parte alta di Sestri Ponente

Disagi potranno verificarsi anche nelle zone limitrofe a quelle indicate per via del calo della pressione nelle tubazioni.

IREN avverte anche che a causa della complessità dell’intervento, sono probabili abbassamenti di pressione, mancanza acqua e fenomeni di intorbidimento transitori anche nelle zone limitrofe ai quartieri sopracitati.

Si raccomanda pertanto, ai fini di preservare la risorsa idrica, anche dove nelle zone indicate non si verifichi alcuna interruzione di fornitura, di utilizzare l’acqua solo per motivi di prima necessità per l’intera giornata di martedì 03 Febbraio.

In caso di condizioni meteo avverse o per causa di forza maggiore le lavorazioni potranno essere posticipate alla giornata successiva con medesimo orario.

Sarà prevista l’attivazione del servizio sostitutivo con n.3 autobotti in

stazionamento presso:

• Campo sportivo di Borzoli

• Piazza Vittorio Consigliere

• Via Sant’Alberto nei pressi del cimitero