Meteo Liguria, tempo variabile ma senza pioggia

La presenza di correnti fresche in quota provenienti da nord-ovest posta a condizioni generali condizioni di variabilità in Liguria, nei prossimi 3 giorni ma senza precipitazioni importanti e con un leggero calo delle temperature, specie nei valori massimi.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, venerdì 30 gennaio 2026:

Su tutta la Liguria avremo condizioni di variabilità.

Schiarite anche ampie alternate ad annuvolamenti, più intensi nelle aree interne ed a tratti sul levante.

In serata non si esclude qualche breve piovasco tra Genovese e Tigullio, persistenza di tempo asciutto altrove.

Venti deboli da nord al mattino sul settore centro-occidentale, debole da sud-est sullo Spezzino, brezze dominanti altrove.

Mare da molto mosso a mosso con onda lunga da sud-ovest in scaduta.

Temperature minime generalmente stazionarie, massime in lieve calo.

Costa: min: +5°C/+9°C – max: +10°C/+13°C.

Interno: min: -2°C/+6°C – max: +4°C/+8°C.