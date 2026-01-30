venerdì 30 Gennaio 2026
Meteo Liguria, tempo variabile ma senza pioggia

Redazione Liguria
0

meteo liguria venerdì 30 gennaio 2026La presenza di correnti fresche in quota provenienti da nord-ovest posta a condizioni generali condizioni di variabilità in Liguria, nei prossimi 3 giorni ma senza precipitazioni importanti e con un leggero calo delle temperature, specie nei valori massimi.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, venerdì 30 gennaio 2026:
Su tutta la Liguria avremo condizioni di variabilità.
Schiarite anche ampie alternate ad annuvolamenti, più intensi nelle aree interne ed a tratti sul levante.
In serata non si esclude qualche breve piovasco tra Genovese e Tigullio, persistenza di tempo asciutto altrove.
Venti deboli da nord al mattino sul settore centro-occidentale, debole da sud-est sullo Spezzino, brezze dominanti altrove.
Mare da molto mosso a mosso con onda lunga da sud-ovest in scaduta.
Temperature minime generalmente stazionarie, massime in lieve calo.
Costa: min: +5°C/+9°C – max: +10°C/+13°C.
Interno: min: -2°C/+6°C – max: +4°C/+8°C.

