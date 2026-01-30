Val d’Aveto, riaprono gli impianti sciistici dopo le nevicate degli scorsi giorni

Val d’Aveto (Genova) – Questo weekend si torna a sciare in Val d’Aveto dopo le nevicate che negli scorsi giorni hanno interessato l’entroterra ligure da ponente (soprattutto) a levante.

Gli impianti saranno aperti sia sabato 31 gennaio che domenica 1° febbraio, dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

L’apertura riguarderà le piste, gli impianti e anche i rifugi, per un weekend sulla neve che negli ultimi anni è diventato un qualcosa di sempre più raro.

La speranza dei gestori degli impianti è che le nevicate possano proseguire anche nelle prossime settimane, in modo da continuare con le aperture anche nella restante parte della stagione invernale.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]