venerdì 30 Gennaio 2026
Val d’Aveto, riaprono gli impianti sciistici dopo le nevicate degli scorsi giorni

Redazione Liguria
foto Facebook @Impianti Val d’Aveto

Val d’Aveto (Genova) – Questo weekend si torna a sciare in Val d’Aveto dopo le nevicate che negli scorsi giorni hanno interessato l’entroterra ligure da ponente (soprattutto) a levante.
Gli impianti saranno aperti sia sabato 31 gennaio che domenica 1° febbraio, dalle ore 9:00 alle ore 16:00.
L’apertura riguarderà le piste, gli impianti e anche i rifugi, per un weekend sulla neve che negli ultimi anni è diventato un qualcosa di sempre più raro.
La speranza dei gestori degli impianti è che le nevicate possano proseguire anche nelle prossime settimane, in modo da continuare con le aperture anche nella restante parte della stagione invernale.
