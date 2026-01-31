sabato 31 Gennaio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, rissa in discoteca, 4 denunciati
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriSampierdarena

Genova, rissa in discoteca, 4 denunciati

Redazione Liguria
0

auto Polizia notteGenova – La Polizia di Stato di Genova ha denunciato per rissa 4 giovani tra i 18 e i 20 anni per una rissa scoppiata per futili motivi in una discoteca.
Gli agenti erano presenti nei pressi della discoteca di piazza Iqbal Masih, al momento del deflusso degli avventori sono stati avvicinati da personale addetto alla sicurezza poiché all’interno del locale era appena scoppiata una rissa. In quell’istante un gruppo di giovani che aveva preso parte alla zuffa è uscito correndo in direzione via Milano.

Immediatamente intervenuti, gli agenti li hanno fermati ed identificati. Essendo tutti sprovvisti di documenti, i 4 sono stati accompagnati in Questura dove sono stati fotosegnalati e denunciati. Uno di loro, risultato irregolare sul T.N., è stato messo a disposizione del personale dell’Ufficio Immigrazione per i provvedimenti del caso.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
Baia del Silenzio, Sestri Levante

Sestri Levante, caccia ai furbetti della tassa di soggiorno, al setaccio...

Cronaca
Daniela Ruggi

Daniela Ruggi, sono suoi i resti trovati in un casolare abbandonato

Cronaca
Autobus Amt 35 Genova

Genova, Bilancio Amt e inchiesta, PD: i numeri parlano chiaro

Cronaca
arenzano frana aurelia

Frana ad Arenzano, indagini sulla frana che blocca la statale Aurelia

Cronaca