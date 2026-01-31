Meteo Liguria, passaggi nuvolosi e piovaschi, lunedì nuovo peggioramento

Una nuova perturbazione in viaggio verso la Sardegna sfiorerà la Liguria nella mattinata di oggi, sabato 31 gennaio 2026, portando qualche isolato piovasco ed un ritorno del freddo.

Il tempo dovrebbe essere discreto, domani, domenica mentre per l’inizio della prossima settimana è atteso di nuovo maltempo con nevicate anche a bassa quota.

Queste, nel dettaglio, le previsioni di Limet Liguria per la giornata di oggi:

Nuvolosità irregolare su tutta la regione. Non si esclude qualche debole pioggia sul settore centro-occidentale al mattino e qualche fiocco di neve oltre i 700 metri, tempo asciutto altrove.

Nel pomeriggio esaurimento delle precipitazioni con nubi sparse su tutta la Liguria, più intense sui versanti padani senza conseguenze.

Venti forti da nord tra Genovese e Savonese lato costa, deboli da nord-est a levante.

Mare stirato sotto costa, mosso al largo.

Temperature in generale calo

Sulla costa previste temperature minime tra +5°C/+8°C e massime tra +9°C/+12°C.

Nell’interno attese temperature minime tra -3°C/+1°C e massime tra +4°C/+8°C.