Lavagna, incidente con lo scooter per un 16enne: trasportato all’ospedale

Lavagna (Genova) – Un incidente si è verificato nella notte lungo la strada statale Aurelia all’altezza di Cavi di Lavagna, dove un giovane di soli 16 anni che stava percorrendo la strada a bordo del suo scooter ha improvvisamente perso il controllo del mezzo ed è finito sull’asfalto.

L’impatto è stato violento e il giovane ha riportato ferite ed escoriazioni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le cure nei suoi confronti e l’hanno trasportato all’ospedale di Lavagna in codice giallo, quello di media gravità. Le sue condizioni sono apparse meno gravi di quanto inizialmente previsto.

Rimane da chiarire l’esatta dinamica del sinistro stradale, che probabilmente è avvenuto in maniera autonoma e senza il coinvolgimento di altri veicoli.

