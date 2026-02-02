Genova, donna derubata a Sampierdarena: arrestato un uomo

Genova – Un agente della polizia locale libero dal servizio ha arrestato un uomo di 35 anni che pochi istanti prima, insieme ad un complice, aveva derubato una donna che stava camminando per strada a Sampierdarena.

L’agente è stato allertato dalle urla della donna e si è messo subito all’inseguimento del soggetto, raggiungendolo poco dopo e richiedendo l’intervento degli agenti in servizio. Il portafoglio è stato restituito alla legittima proprietaria.

A seguito degli accertamenti svolti, è emerso come l’uomo abbia agito con la complicità di un altro individuo che al momento non è stato ancora identificato. Per individuarlo sono state avviate le indagini. Nei confronti del 35enne fermato è scattato l’arresto.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]