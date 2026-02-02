Genova, incidente in via Rimassa alla Foce, ferito un motociclista

Genova – Stavano procedendo in scooter allineati, in via Rimassa, in direzione monti, quando, per cause ancora da accertare, si sono scontrati cadendo a terra.

Incidente, questa sera, intorno alle 18 all’incrocio tra via Rimassa e via Cecchi dove due motociclisti si sono scontrati riportando diverse ferite fortunatamente non gravi.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce Bianca Genovese insieme alla polizia locale e all’automedica del 118 e i due centauri sono stati soccorsi e medicati.

La donna, 64 anni, è stata immobilizzata sulla speciale barella che evita lesioni spinali ed è stata trasportata in codice giallo di media gravità, all’ospedale San Martino.

L’altro motociclista, un uomo di 74 anni ha invece rifiutato le cure.

Gravi i danni ai due mezzi a due ruote.

Sul posto anche la pattuglia distrettuale della Polizia Locale che ha effettuato i rilievi per stabilire la dinamica del sinistro e ha gestito la viabilità, fortemente rallentata per consentire i soccorsi.