Genova, rapinano e minacciano col coltello un coetaneo: arrestati due fratelli minorenni

Genova – A seguito di lunghe indagini, i carabinieri hanno arrestato due fratelli di 16 e 17 anni accusati di aver rapinato e minacciato con un coltello un coetaneo in pieno centro a Genova.

Secondo quanto ricostruito, i due soggetti e altri due giovanissimi (il primo un 17enne ricercato che si è reso irreperibile e il secondo un 14enne non imputabile) hanno accerchiato un coetaneo presso la stazione di Genova Brignole, l’hanno minacciato con un coltello obbligandolo a seguirli fino a piazza della Vittoria e infine l’hanno derubato e aggredito, portandogli via un anello e causandogli ferite guaribili in una decina di giorni.

La vittima era stata presa in cura dai sanitari del 118, i quali l’hanno trasportato in ospedale.

I militari dell’arma, invece, avevano avviato gli accertamenti che sono proseguiti visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che hanno consentito di risalire all’identità degli aggressori.

Proseguono, invece, le indagini per risalire al terzo soggetto destinatario della misura di custodia cautelare in carcere.

