lunedì 2 Febbraio 2026
Maltempo in Liguria, Allerta Gialla per Neve in serata nell’entroterra

Redazione Liguria
allerta zona D
Liguria – Scatterà alle 21 di oggi per restare attiva sino alle 23,59, salvo modifiche e prolungamenti, la nuova Allerta Gialla per neve diffusa da Arpal sulla base delle nuove previsioni meteo per la giornata di oggi, lunedì 2 febbraio 2026:
Allerta gialla per neve che interesserà i versanti padani di ponente (Zona D)
L’arrivo di una perturbazione porterà nella mattinata di oggi nubi e precipitazioni sparse, con piogge deboli e intermittenti su tutta la regione più frequenti sulla zona del centro.
Le precipitazioni assumeranno carattere diffuso su tutto il territorio dal pomeriggio in cui si avrà anche l’abbassamento dello zero termico nelle zone dell’interno.
Attese in serata deboli nevicate nell’entroterra con quota neve in calo fino al suolo in serata su D, parte orientale di E e interno di B, dove potrebbero esserci possibili fenomeni di gelicidio o pioggia che si congela.
Precipitazioni nevose che proseguiranno anche nella notte e nella mattina di martedì 3 febbraio. Nel centro della regione ci saranno piogge tra deboli e moderate.
I venti saranno in rinforzo  dalla sera di oggi fino a 40- 50km/h rafficati da Nord su AB e sui crinali di D, da Sud-Est su C. Locale disagio per freddo soprattutto nell’interno.
