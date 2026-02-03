martedì 3 Febbraio 2026
Genova, scarica 3 tonnellate di detriti in area Aster al Campasso, scoperto
Cronaca

Genova, scarica 3 tonnellate di detriti in area Aster al Campasso, scoperto

Redazione Liguria
0

polizia locale GenovaGenova – Ha scambiato un’area Aster al Campasso per una discarica e ha scaricato ben 3 tonnellate di detriti in una notte ma è stato scoperto e denunciato.
L’uomo è stato denunciato dalla Polizia Locale di Genova per illecito trasporto e abbandono di rifiuti provenienti da lavori di demolizione edile.
L’operazione, svolta nell’ambito delle attività a tutela del Comune di Genova e delle sue società partecipate, era partita dalla segnalazione di Aster circa l’abbandono di circa 3 metri cubi di detriti, riconducibili ad attività edilizia.
L’incrocio tra le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza, sopralluoghi e testimonianze, ha permesso di risalire al responsabile dei fatti che, conducendo un autocarro munito di braccio meccanico, si era introdotto nell’area scaricando tre “Big bag”.
L’uomo, alla guida di un veicolo a noleggio e dipendente di un’impresa edilizia risultata estranea ai fatti, è stato denunciato per la violazione dell’articolo 256 comma 1 del D.Lgs 152/2006.
«Capisco la rabbia di chi ogni giorno vede rifiuti abbandonati sotto casa e, più in generale, in aree di proprietà pubblica: una gravissima mancanza di rispetto verso tutta la comunità – commenta l’assessora alla Sicurezza urbana e alla Polizia Locale di Genova Arianna Viscogliosi – Come Comune di Genova abbiamo scelto una linea chiara: più controlli, più sanzioni, più denunce. Non faremo sconti: Genova è di chi la rispetta, non di chi la sporca».

