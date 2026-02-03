Genova, scoperto falso testamento per due appartamenti in eredità

Genova – E’ accusato di aver falsificato il testamento di un ex manager di 91 anni per figere un lascito da centinaia di migliaia di euro il 75enne di Davagna condannato dal Tribunale di Genova a seguito della denuncia della nipote dell’uomo recentemente scomparso.

E’ stata lei, avvisata da un amico di famiglia che lavora come notaio, a scoprire e denunciare la truffa che ha permesso di “dirottare” la proprietà di due appartamenti nella zona della Foce e la donazione piuttosto sospetta di una somma di denaro ad una parrocchia di Sampierdarena che il nonno non frequentava di certo.

E’ stata proprio la donazione di denaro – circa 10mila euro – alla Chiesa a mettere in allarme la legittima erede dei beni del manager scomparso.

La donna era certa che il nonno non fosse così vicino alla parrocchia da lasciare una somma cospicua e ha iniziato a sospettare della autenticità del testamento.

Dopo averlo impugnato, bloccando le procedure di passaggio dei beni, la donna ha fatto esaminare il testamento a due diversi periti che hanno stabilito all’unanimità e senza dubbi che la scrittura era stata palesemente falsificata e che, addirittura, era stato maldestramente copiato da un altro scritto depositato presso il registro notarile. Chi lo ha “confezionato” – insomma – si sarebbe “ispirato” all’altro documento.

La vicenda è approdata in Tribunale e il giudice ha bloccato l’eredità, riaffidandola al legittimo erede, e ha condannato il presunto autore del falso ad un anno di reclusione.