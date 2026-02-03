Maltempo in Liguria, neve sull’Autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce

Genova – Il maltempo imperversa sulla Liguria con piogge sparse e nevicate nell’entroterra e sull’autostrada A26 Genova-Gravellona Toce, si segnalano deboli precipitazioni nevose tra tra Ghemme e Carpugnino.

La polizia stradale raccomanda di viaggiare muniti di pneumatici invernali o in alternativa di catene a bordo, che in ogni caso devono essere montate esclusivamente in area di servizio o in area di parcheggio.

Il passaggio perturbato muove da ponente a levante e dovrebbe allontanarsi nel corso della giornata come da previsioni meteo di Limet Liguria

Nevischio viene segnalato anche sull’autostrada A7 Genova Milano tra Busalla e Serravalle Scrivia.

(foto di Archivio)