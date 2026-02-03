Meteo Liguria, pioggia, vento forte e nevicate nell’interno

La nuova perturbazione transita sulla Liguria da Ponente a Levante, portando precipitazioni intense a carattere di rovescio sul settore Centro-Orientale e nevicate localmente intense nelle aree interne.

Condizioni di instabilità diffusa ci terranno compagnia nel proseguo della settimana, a causa di una serie di impulsi perturbati di matrice Atlantica.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, martedì 3 febbraio 2026:

precipitazioni intense sono attese nella prima mattinata sul settore centrale della regione, in progressivo decentramento verso lo spezzino dopo l’alba

Nevicate moderate o localmente forti tra Val Bormida-Erro-Orba e Stura (localmente medio-alta Valle Scrivia), oltre che sul comparto delle Alpi Liguri/Marittime e sulle vette Appenniniche, con apporti nivometrici localmente superiori ai 10-12 cm. nei fondovalle e oltre i 20-30 cm. al di sopra dei 600 MT.

Possibili episodi di nevischio o pioggia mista a neve sui versanti marittimi del Savonese e del Genovese Occidentale, fin sui 200-300 MT (accumulo di qualche cm. sopra i 400-500 MT tra Savonese Orientale e Voltrese). entro fine evento.

Quota neve in calo mattutino fino a 1000-1200 MT. tra Aveto e Trebbia.

Pomeriggio caratterizzato da possibili schiarite a Ponente e da residua instabilità sul Centro-Levante costiero, in locale estensione ai settori interni e alle aree limitrofe in serata.

Venti forti o localmente di burrasca: dai quadranti settentrionali a Ponente e da Sud/Sud-Est sul Centro-Levante, tra nottata e prima mattinata; In calo pomeridiano fino a deboli o al più moderati, dai medesimi quadranti, nelle zone citate.

Mare generalmente molto mosso o agitato con onda lunga di Libeccio.

Temperature in generale calo sia nei valori massimi che in quelli minimi, specie nell’entroterra del Centro-Ponente.

Valori localmente inferiori ai +4/+5°C sugli sbocchi vallivi del Savonese e del Genovese centro-occidentale in mattinata.

Sulla costa previste temperature minime tra +2°C/+12°C e massime tra +7°C/+15°C. (sostanziali differenze tra Centro-Ponente e Levante)

Nell’interno attese temperature minime tra -2°C/+5°C e massime tra +1°C/+9°C. (sostanziali differenze tra Centro-Ponente e Levante)