Autostrade, code e lavori: ennesima mattinata di disagi

Genova – Ennesima mattinata di disagi sul nodo autostradale genovese, dove da questa mattina si segnalano code e rallentamenti che stanno coinvolgendo centinaia di automobilisti e trasportatori.
Situazione complicata – anche a causa del maltempo – lungo l’A26, dove si segnalano ben 3 chilometri di coda per lavori nel tratto compreso tra il bivio con l’A10 e Masone, in direzione nord.
Traffico intenso in A7 tra il bivio con l’A12 e Bolzaneto e anche in uscita dal casello. Inoltre, sono presenti due chilometri di coda tra Bolzaneto e Busalla in direzione nord, sempre a causa del restringimento di carreggiata. Anche qui sono presenti deboli nevicate.
In A12 si segnala un chilometri di coda tra Rapallo e Recco per lavori, mentre in A10 code a tratti tra il bivio con l’A26 e il casello di Genova Aeroporto.
