mercoledì 4 Febbraio 2026
Frana ad Arenzano, strada chiusa almeno fino al 1° marzo

Arenzano frana statale aureliaArenzano (Genova) – Rimarrà chiusa almeno fino a 1° di marzo la strada statale Aurelia nel tratto tra Genova e Arenzano, dopo la grossa frana di circa dieci giorni fa che aveva spezzato in due la viabilità spostando il traffico veicolare solo ed esclusivamente lungo l’Autostrada A10.
A confermarlo è stata l’ordinanza pubblicata poco fa da Anas, che proroga la chiusura al momento fino all’inizio del prossimo mese.
La speranza di cittadini e residenti è che nel più breve tempo possibile l’area possa essere messa in sicurezza in modo da aprire un varco che – anche con un senso unico alternato – permetta di compiere il percorso tra Arenzano e Genova in entrambi i sensi di marcia.
Intanto, nei giorni successivi alla frana sono scattate le misure a sostegno dei residenti, come l’esenzione del pedaggio nel tratto compreso tra Arenzano e Genova Pra’ e la validità del biglietto Amt per il trasporto ferroviario fino alle stazioni di Arenzano e Cogoleto
