Affitti brevi ed emergenza abitativa, domani convegno Fiaip a Santa Margherita Ligure

Santa Margherita Ligure (Genova) – Un convegno per fare chiarezza sulle fake news legate al presunto legame tra espansione dei cosiddetti “Affitti brevi” e le difficoltà crescenti incontrate dalle famiglie per trovare un’abitazione in locazione di lunga durata.

Lo organizza per domani, venerdì 6 febbraio, a Villa Durazzo, a Santa Margherita Ligure (GE) il Collegio Provinciale di Genova di FIAIP, la Federazione Italiana degli Agenti Immobiliari Professionali con il patrocinio del Comune.

L’occasione per fare il punto su un mercato che, secondo i dati pubblicati da Il Sole/24 ore vale un miliardo di euro al mese e che ha importanti impatti sull’economia locale di città e località turistiche, più o meno grandi della Liguria come nel resto d’Italia.

Nei primi 8 mesi del 2025 il settore delle locazioni brevi ha registrato un valore delle prenotazioni di oltre 8,2 miliardi di euro, ma se si considerano i riflessi sulla ristorazione, i trasporti, la cultura e lo shopping, l’impatto sul Pil vale altri 32,9 miliardi.

Al settore delle locazioni brevi, tuttavia, viene spesso addossata la responsabilità dell’emergenza abitativa. E questo nonostante le locazioni brevi interessino una parte minima del patrimonio immobiliare: la media nazionale è del 2%, in alcune grandi città con particolare vocazione turistica – come Firenze – si arriva al 6 per cento.

Al Convegno FIAIP di Villa Durazzo si parlerà anche di emergenza abitativa che nasce da un insieme di fattori: carenza di offerta, incertezza normativa, pressione fiscale e scarsa tutela dei proprietari nel mercato della locazione di lungo periodo.

Accanto agli incentivi per l’affitto residenziale è indispensabile un piano strutturale di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) ed Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), capace di ampliare l’offerta abitativa e rispondere ai bisogni delle fasce più fragili.

Per l’occasione sono state organizzate due Tavole rotonde

Politiche Abitative e accesso alla Casa – ore 15

Moderata dal giornalista Daniele Grillo, Responsabile Redazione Levante de Il Secolo XIX

alla quale partecipano:

Fabrizio Segalerba – Presidente Nazionale FIAIP

Giorgio Spaziani Testa – Presidente Nazionale Confedilizia

Carmela Lerede – Delegata Nazionale AIGAB

Guglielmo Caversazio – Sindaco di Santa Margherita Ligure

Roberto Bagnasco – Deputato della Repubblica Italiana

Affitti Brevi e Impatto sul Territorio

Modera Alberto Bruzzone, Giornalista La Repubblica

alla quale partecipano:

Giorgio Spaziani Testa – Presidente Nazionale Confedilizia

Fabrizio Segalerba – Presidente Nazionale FIAIP

Carlo Bagnasco, Consigliere Regione Liguria

Alessandro De Giovanni – Assessore alle Politiche abitative

Paolo Gallo – Amministratore unico A.R.T.E

Durante il Convegno sono previsti, in video, gli interventi degli Assessori della Regione Liguria:

Stefano Lombardi – Assessore al Turismo

Marco Scajola – Assessore Urbanistica – Politiche Abitative

Alessio Piana – Assessore allo Sviluppo