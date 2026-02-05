Caos Autostrade, risolto l’incidente in A26: traffico in miglioramento

Masone (Genova) – Sta migliorando la situazione lungo l’Autostrada A26, nella carreggiata che viaggia in direzione nord, dopo il doppio incidente che è avvenuto questa mattina a poche centinaia di metri di distanza e che ha mandato completamente in tilt la viabilità lungo la tratta.

Da circa un’ora l’incidente è stato risolto e il traffico viaggia su tutte le corsie disponibili per senso di marcia.

Nonostante – per fortuna – non ci fossero state gravi conseguenze per le persone rimaste coinvolte, le ripercussioni sulla viabilità erano state pesantissime con le code che avevano raggiunto i 10 chilometri di lunghezza.

La situazione sta lentamente migliorando, anche se in direzione nord si segnalano sempre 3 chilometri di coda a causa dei lavori.

