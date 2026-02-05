giovedì 5 Febbraio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaCaos Autostrade, risolto l'incidente in A26: traffico in miglioramento
Notizie LiguriaGenovaCronaca

Caos Autostrade, risolto l’incidente in A26: traffico in miglioramento

Redazione Liguria
0

Masone (Genova) – Sta migliorando la situazione lungo l’Autostrada A26, nella carreggiata che viaggia in direzione nord, dopo il doppio incidente che è avvenuto questa mattina a poche centinaia di metri di distanza e che ha mandato completamente in tilt la viabilità lungo la tratta.
Da circa un’ora l’incidente è stato risolto e il traffico viaggia su tutte le corsie disponibili per senso di marcia.
Nonostante – per fortuna – non ci fossero state gravi conseguenze per le persone rimaste coinvolte, le ripercussioni sulla viabilità erano state pesantissime con le code che avevano raggiunto i 10 chilometri di lunghezza.
La situazione sta lentamente migliorando, anche se in direzione nord si segnalano sempre 3 chilometri di coda a causa dei lavori.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
Incendio via Cesarea

Genova, incendio in appartamento in via Cesarea: una persona intossicata

Cronaca

Caos Autostrade, traffico ancora in tilt dopo l’incidente: 10 km di...

Cronaca
Corteo sciopero generale Genova

Genova, domani lo sciopero internazionale dei porti: presidio a San Benigno

Cronaca
Coda A10

Caos Autostrade, incidente in A26: traffico bloccato

Cronaca