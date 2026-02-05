giovedì 5 Febbraio 2026
Caos Autostrade, traffico ancora in tilt dopo l’incidente: 10 km di coda

Redazione Liguria
Masone (Genova) – É ancora completamente in tilt il traffico autostradale lungo la carreggiata dell’A26 che viaggia in direzione nord dopo un incidente tra due mezzi pesanti avvenuto intorno alle ore 10 di questa mattina e un altro avvenuto poche centinaia di metri prima.
Fortunatamente, non si registrano persone rimaste ferite in maniera grave, ma le ripercussioni sul traffico sono pesantissime.
Al momento si segnalano ben 10 chilometri di coda nel tratto compreso tra il bivio con l’A10 e il casello di Ovada con centinaia tra mezzi pesanti e automobilisti che sono bloccati da diverso tempo.
Autostrade consiglia a coloro che stanno viaggiando in direzione nord di uscire dall’Autostrada a Masone e fare rientro ad Ovada. Non si conoscono i tempi di ripristino completo della circolazione.
