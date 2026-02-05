Dramma a Sarzana, prima dello sfratto si suicida davanti agli ufficiali giudiziari

Sarzana (La Spezia) – Una vera e propria tragedia è avvenuta a Sarzana, dove un uomo di 64 anni si è tolto la vita davanti agli ufficiali giudiziari che dovevano eseguire lo sfratto. E’ accaduto in un appartamento situato nel centro storico.

La vittima, un 64enne, si è barricata nell’abitazione all’arrivo del personale che doveva eseguire lo sfratto, ha preso un coltello da cucina e si è colpito fatalmente all’addome.

Immediata la chiamata ai soccorsi, che sono giunti tempestivamente sul posto e hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto anche le forze dell’ordine.

Il dramma ha sconvolto la comunità di Sarzana. Secondo quanto emerso, l’uomo viveva da solo e da tempo avrebbe manifestato problematiche e fragilità.

