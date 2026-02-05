Genova, ancora mezzi pesanti sulla Sopraelevata

Genova – Ancora mezzi pesanti sulla strada Sopraelevata Aldo Moro dove, questo pomeriggio, alcuni automobilisti hanno segnalato la presenza addirittura di un camion che trasportava due motrici di camion.

Un carico eccezionale che certamente superava i limiti previsti per poter percorrere la strada che presenta diverse criticità proprio per i limiti di carico.

La foto del mezzo pesante è stata pubblicata dal gruppo social Genova contro il degrado per denunciare l’ennesima anomalia e il ripetersi di episodi di violazione dei divieti.

Non è noto se il mezzo – che ha viaggiato da ponente a levante – sia stato intercettato e sanzionato dalla polizia locale che dispone di numerose telecamere di sorveglianza disseminate lungo tutto il percorso della Sopraelevata.

Sempre questo pomeriggio si sono verificati disagi e rallentamenti, in entrata, da levante verso ponente, per una “anomalia” sulla carreggiata che ha richiesto un intervento.