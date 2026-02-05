Genova, picchia e rompe le costole alla moglie: arrestato

Genova – Un altro episodio di violenza è avvenuto ieri a Genova dopo quello successo nella zona di Certosa che ha visto un uomo di circa 30 anni picchiare e minacciare con un coltello la propria compagna incinta al nono mese.
Questa volta è accaduto nel ponente cittadino, dove un uomo ha picchiato la moglie prendendola a calci e pugni e causandole la rottura di due costole.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei suoi confronti e l’hanno trasportata in ospedale dove le sono state riscontrate ferite guaribili in circa 40 giorni.
I carabinieri, invece, hanno ricostruito la vicenda e arrestato il malvivente, che è stato trasportato presso il carcere genovese di Marassi.
