Genova, cede muraglione in viale Villa Gavotti: rientrate due delle famiglie evacuate

Genova – Nella seconda parte della mattinata odierna sono potute rientrare nelle proprie abitazioni due delle quattro famiglie evacuate questa notte in viale Villa Gavotti, dove si è verificato il cedimento di un muraglione probabilmente a causa delle intense piogge che hanno interessato il capoluogo nelle ultime ore.

Sul posto sono intervenuti i tecnici del comune, la protezione civile, gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco. Secondo quanto emerso, i residenti avevano già notato lo ‘spanciamento’ del muro allertando i soccorsi. Le piogge avrebbero poi fatto peggiorare la situazione.

Inizialmente quattro famiglie sono state sfollate: si tratta di persone che risiedono in alcuni degli appartamenti con giardino interessati dal cedimento del muraglione.

Dopo il sopralluogo sul posto dei tecnici e dopo gli accertamenti che sono stati svolti in queste ore, intorno a mezzogiorno due delle quattro famiglie hanno potuto fare rientro a casa.

“Le condizioni avverse degli ultimi giorni hanno investito la nostra città, con numerose frane e smottamenti che hanno interessato la scorsa notte anche viale Villa Gavotti dove si è ribaltato un muro privato.

La pubblica incolumità aveva già interdetto i giardini. Nella notte la situazione è peggiorata, i vigili del fuoco sono prontamente intervenuti e hanno sgomberato quattro famiglie”, ha scritto sui social Massimo Ferrante, Assessore alle Manutenzioni e alla Protezione Civile del Comune di Genova.

