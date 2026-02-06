Genova, paura in via Picco: albero crolla e distrugge una macchina

Genova – Ancora conseguenze del maltempo in città, dopo il crollo del muro avvenuto nella notte in viale Villa Gavotti che ha costretto all’evacuazione di quattro famiglie e altri locali allagamenti segnalati nel territorio.
Attimi di grande paura si sono vissuti questa mattina in via Picco, nel ponente genovese, dove i vigili del fuoco sono intervenuti a seguito della caduta di un grosso albero che è crollato su una macchina. L’impatto è stato violentissimo e ha causato la completa distruzione della vettura.
Fortunatamente, all’interno non era presente nessuno e non c’erano neanche pedoni di passaggio. La caduta, quindi, si è risolta con un grosso spavento ma senza che nessuno rimanesse ferito.
Le operazioni per la messa in sicurezza dell’area e per la rimozione dell’albero sono andate avanti per circa tre ore.
