Genova, rapina ad una coppia in centro: arrestate due persone

carabinieri genericaGenova – A seguito delle indagini durate circa un mese, due uomini sono stati arrestati perché ritenuti responsabili di una rapina ai danni di una coppia di turisti avvenuta lo scorso 3 gennaio in via XXV Aprile, in centro.
Secondo quanto ricostruito, le due vittime stavano passeggiando lungo la strada quando sono stati avvicinati dai due individui, i quali li hanno prima strattonati facendo cadere entrambi a terra e poi derubati di una borsa, prima di fuggire nei vicoli e far perdere le proprie tracce.
Nella caduta i due turisti avevano riportato delle lievi ferite guaribili in qualche giorno. Erano stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati all’ospedale.
Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno permesso agli investigatori di individuare i due soggetti: si tratta di un 33enne e di un 41enne.
Il secondo sarebbe la stessa persona che circa dieci giorni fa era caduta per quasi dieci metri al Porto Antico, rimanendo ferita in maniera grave.
