Genova – A seguito delle indagini durate circa un mese, due uomini sono stati arrestati perché ritenuti responsabili di una rapina ai danni di una coppia di turisti avvenuta lo scorso 3 gennaio in via XXV Aprile, in centro.
Secondo quanto ricostruito, le due vittime stavano passeggiando lungo la strada quando sono stati avvicinati dai due individui, i quali li hanno prima strattonati facendo cadere entrambi a terra e poi derubati di una borsa, prima di fuggire nei vicoli e far perdere le proprie tracce.
Nella caduta i due turisti avevano riportato delle lievi ferite guaribili in qualche giorno. Erano stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati all’ospedale.
Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno permesso agli investigatori di individuare i due soggetti: si tratta di un 33enne e di un 41enne.
Il secondo sarebbe la stessa persona che circa dieci giorni fa era caduta per quasi dieci metri al Porto Antico, rimanendo ferita in maniera grave.
Genova, rapina ad una coppia in centro: arrestate due persone
