La Spezia, intossicati dal monossido di carbonio in casa, salvati

Redazione Liguria
ambulanza soccorsiLa Spezia – Sono state sottoposte a trattamenti di medicina iperbarica le tre persone che hanno rischiato di morire intossicate dal monossido di carbonio in un appartamento della Chiappa. A salvare le persone la telefonata della figlia di una di loro, mentre era al telefono ha iniziato a sentire la voce della persona cambiare e pronunciare frasi via via sempre più sconnesse sino ad interrompersi.
La chiamata al 118 ha permesso l’immediato intervento dei vigili del fuoco che hanno aperto la porta trovando le tre persone svenute e prive di sensi, intossicate lentamente dalle esalazioni di un bracere acceso per motivi ancora da accertare.
Le persone hanno respirato il gas della combutione e hanno perso conoscenza e certamente sarebbero decedute senza l’intervento dei soccorritori.
Le persone sono state trasferite con la massima urgenza in ospedale e sottoposte a teraia iperbarica che serve ad aumentare l’ossigenazione dei tessuti e riportare i valori nei limiti

