sabato 7 Febbraio 2026
Rapallo, violenta grandinata imbianca e allaga le strade

Redazione Liguria
rapallo grandinata 7 feb 2026Rapallo (Genova) – Una violenta grandinata si è abbattuta sul Tigullio imbiancando strade e giardini ma anche causando diversi problemi alla circolazione stradale con allamenti e auto che non riuscivano a procedere.
Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco e della polizia locale.
Due diverse perturbazioni sfioreranno la Liguria nelle prossime ore secondo le previsioni meteo di Limet Liguria.
La prima sta passando in queste ore portando forte instabilità con schiarite con il ritorno del sole ed altrettanti annuvolamenti con precipitazioni anche di una certa intensità.
La secondo perturbazione sfiorerà la Liguria tra domenica e lunedì.
