Alassio, furto in pieno centro: 48enne preso e denunciato

Alassio (Savona) – Un furto in pieno centro ad Alassio è stato sventato grazie all’intervento degli agenti della polizia locale, che stavano transitando nella zona proprio al momento dell’accaduto e hanno fermato il responsabile.

L’allarme è stato lanciato da un negoziante di via Dante, che ha avvertito la pattuglia di passaggio informando gli agenti di aver subito un furto da parte di un individuo, che aveva rubato dei capi d’abbigliamento nascondendoli nello zaino e fuggendo verso l’Aurelia.

Gli agenti si sono messi rapidamente sulle sue tracce e l’hanno fermato poco dopo, trovandolo in possesso dei vestiti con ancora addosso le etichette.

Nei suoi confronti è scattata la denuncia per furto, mentre la refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario.

