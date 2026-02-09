Bambina trovata morta a Bordighera, arrestata per omicidio la madre

Bordighera (Imperia) – É stata arrestata per omicidio preterintenzionale la madre della bimba di due anni ritrovata morta questa mattina nel suo lettino.

Era stata la stessa donna a chiamare inizialmente i soccorsi parlando di una crisi respiratoria. I sanitari del 118 intervenuti sul posto avevano tentato di rianimare la piccola, ma non avevano potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul suo corpo fin da subito erano stati notati dei lividi e sei segni che potevano essere riconducibili ad una violenza, con la madre che aveva parlato di una caduta dalle scale avvenuta il giorno prima.

La donna oggi sarebbe stata ascoltata per ore dai carabinieri, fin da subito poco convinti dalla sua versione dei fatti, per altro smentita anche da alcune immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona che l’hanno immortalata in spostamenti dei quali non avrebbe parlato.

Inoltre, la relazione del medico legale avrebbe evidenziato diversi traumi che sarebbero riconducibili a colpi mediante oggetti o corpi contundenti.

Questo ha fatto scattare l’arresto nei confronti della donna, una 43enne, che è accusata di omicidio preterintenzionale.

