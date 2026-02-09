Genova, olio su strada a Molassana, ancora pericolo incidenti

Genova – Pericolo incidenti, questa mattina, in via Emilia, in Valbisagno per la presenza di sostanza oleosa sul manto stradale all’altezza della rotonda di via Molassana

A segnalarlo la polizia locale che ha lanciato un messaggio di allerta per automobilisti e motociclisti con l’invito alla massima prudenza alla guida.

In azione le squadre per la manutenzione stradale mentre si cerca l’autore del pericoloso rilascio di sostanza inquinante e che rende scivoloso e pericoloso l’asfalto-

Il fenomeno si ripete con preoccupante incremento negli ultimi mesi ma senza che venga individuato il “colpevole”.