Genova, olio su strada a Molassana, ancora pericolo incidenti

Genova – Pericolo incidenti, questa mattina, in via Emilia, in Valbisagno per la presenza di sostanza oleosa sul manto stradale all’altezza della rotonda di via Molassana
A segnalarlo la polizia locale che ha lanciato un messaggio di allerta per automobilisti e motociclisti con l’invito alla massima prudenza alla guida.
In azione le squadre per la manutenzione stradale mentre si cerca l’autore del pericoloso rilascio di sostanza inquinante e che rende scivoloso e pericoloso l’asfalto-
Il fenomeno si ripete con preoccupante incremento negli ultimi mesi ma senza che venga individuato il “colpevole”.
