lunedì 9 Febbraio 2026
Genova, uomo derubato e picchiato nel centro storico: fermato un 17enne

Redazione Liguria
0

polizia notte autoGenova – Un giovane di 17 anni è stato fermato dalle forze dell’ordine perché considerato il responsabile di una rapina avvenuta nel centro storico ai danni di un uomo.
A lanciare l’allarme è stata la stessa vittima, che ha raccontato di esser stata accerchiata da quattro giovani che l’hanno derubata del cellulare.
L’uomo ha cercato di inseguire il soggetto che aveva preso in mano il suo telefono, risultato essere proprio il 17enne fermato che stava agendo con il volto coperto dal passamontagna.
A quel punto gli altri individui sono tornati indietro e l’hanno aggredito, consentendo all’autore del furto di fuggire.
Le indagini delle forze dell’ordine e le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona hanno permesso di individuare il giovane, che corrispondeva all’autore del fatto e che è stato trovato in possesso di un passamontagna. Il 17enne è stato fermato e sono in corso ulteriori accertamenti.
