Genova, detenuta dà in escandescenze in carcere a Pontedecimo

Genova – Attimi di paura si sono vissuti all’interno del carcere genovese di Pontedecimo, dove una donna ha dato in escandescenze.

Si tratta di una detenuta di 46 anni, reclusa per atti persecutori, che soltanto nella giornata di ieri era stata trasferita per motivi di sicurezza presso il penitenziario genovese dal carcere di Torino.

Durante l’uscita, la donna avrebbe improvvisamente dato in escandescenze, denudandosi completamente e iniziando a scagliare sedie e oggetti, danneggiando pesantemente arredi e alcune vetrate. La situazione è rientrata sotto controllo soltanto a seguito dell’intervento degli agenti di polizia penitenziaria.

Rimane da chiarire l’estata dinamica di quanto successo, la donna era già sottoposta al regime di sorveglianza.

