Genova, domani mareggiata intensa: le misure nel capoluogo

Genova – Scatta a partire dalla serata odierna e con l’attenzione rivolta soprattutto alla giornata di domani l’avviso di mareggiata intensa emanato questa mattina da Arpal su tutto il territorio regionale.
Sarà coinvolta anche Genova. Proprio nel capoluogo, la Protezione Civile informa l’entrata in vigore dell’ordinanza n.09/2017 che prevede i seguenti provvedimenti:
– divieto di sostare su litorali, strade costiere, moli o pontili
– divieto di balneazioni o di utilizzo di imbarcazioni
– obbligo di messa in sicurezza di tutto ciò che può essere travolto o arrecare danno a terzi.
Le misure in questione entreranno in vigore a partire dalla mezzanotte e proseguiranno per tutta la giornata di domani, giovedì 12 febbraio.
——————————————————————————————————
