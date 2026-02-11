Maltempo Liguria, da questa sera avviso per mareggiata intensa

Genova – A partire da questa sera e per tutta la giornata di domani, Arpal ha diramato l’avviso di mareggiata intensa che interesserà tutta la Liguria. I venti dovrebbero aumentare fin dalle prossime ore, raggiungendo il culmine nella giornata di domani.

“A partire dalla serata di oggi – scrive Arpal – è atteso un graduale rinforzo della ventilazione dai quadranti meridionali. Sul ponente i venti soffieranno da sud/sud-ovest con raffiche di 40-50 km/h. Nel corso della notte l’intensità aumenterà ulteriormente sul ponente, con venti forti ancora di libeccio, raffiche fino a 50-60 km/h e moto ondoso con mareggiate per onda da sud-ovest e periodo di 8-9 secondi.

Domani, giovedì 12 febbraio, il moto ondoso aumenterà ancora.

Sono previste mareggiate anche intense su tutte le coste per onda da sud/sud-ovest, con periodo – ossia l’intervallo fra un’onda e l’altra – fino a 9-11 secondi.

Il moto ondoso tenderà a diminuire dalla giornata di venerdì 13 febbraio. Nelle prime ore del mattino sono ancora previste mareggiate intense sulle coste del levante e mareggiate sul centro-ponente, per onda lunga da sud-ovest con periodo fino a 9 secondi”.

