Investito da un treno a Sanremo, la vittima è un 80enne. Ripresa la circolazione

Sanremo (Imperia) – É un anziano di più di 80 anni residente a Sanremo la vittima della tragedia avvenuta lungo la linea ferroviaria Genova-Ventimiglia, nel tratto compreso tra Ospedaletti e Sanremo.

Il cadavere è stato ritrovato intorno alle 11:30, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Nei momenti successivi sono iniziati gli accertamenti da parte dell’Autorità Giudiziaria, che hanno avviato i rilievi per chiarire la dinamica di quanto accaduto e hanno sospeso la circolazione nel tratto tra Bordighera e Arma di Taggia.

Pesantissime le ripercussioni sul traffico ferroviario, con ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso che hanno coinvolto treni Regionali, Intercity e ad Alta Velocità.

La circolazione è ripresa intorno alle 15:30, ma sono ancora diversi i treni in ritardo.

