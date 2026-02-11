mercoledì 11 Febbraio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeImperiaCronacaInvestito da un treno a Sanremo, la vittima è un 80enne. Ripresa...
ImperiaCronacaNotizie LiguriaNotizie in evidenza

Investito da un treno a Sanremo, la vittima è un 80enne. Ripresa la circolazione

Redazione Liguria
0

Treni ritardo LiguriaSanremo (Imperia) – É un anziano di più di 80 anni residente a Sanremo la vittima della tragedia avvenuta lungo la linea ferroviaria Genova-Ventimiglia, nel tratto compreso tra Ospedaletti e Sanremo.
Il cadavere è stato ritrovato intorno alle 11:30, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.
Nei momenti successivi sono iniziati gli accertamenti da parte dell’Autorità Giudiziaria, che hanno avviato i rilievi per chiarire la dinamica di quanto accaduto e hanno sospeso la circolazione nel tratto tra Bordighera e Arma di Taggia.
Pesantissime le ripercussioni sul traffico ferroviario, con ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso che hanno coinvolto treni Regionali, Intercity e ad Alta Velocità.
La circolazione è ripresa intorno alle 15:30, ma sono ancora diversi i treni in ritardo.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
Franco Orsi no vax

No Vax deridono la memoria dell’ex senatore Franco Orsi

Cronaca
Carabinieri

Zoagli, rubano su un’auto davanti alla stazione: arrestati

Cronaca
treno intercity ibrido

Tragedia a Sanremo, uomo investito sui binari: circolazione sospesa

Cronaca
Marassi coda traffico corso De Stefanis

Genova, auto parcheggiata male: traffico in tilt a San Fruttuoso

Cronaca