giovedì 12 Febbraio 2026
Treni, guasto sulla linea Milano-Genova: mattinata di ritardi

treno intercity ibridoGenova – Mattinata di disagi sulla linea ferroviaria a causa di un inconveniente tecnico avvenuto su un treno nei pressi della stazione Centrale di Milano.
É accaduto intorno alle ore 6:00 con ripercussioni che sono andate avanti per gran parte della mattinata e hanno coinvolto le direttrici tra Milano e Genova, Bologna e Venezia.
Pesanti ritardi fino a 100 minuti, cancellazioni e limitazioni di percorso hanno coinvolto treni Regionali, Intercity e convogli ad Alta Velocità.
L’intervento dei tecnici ha consentito di risolvere il guasto intorno alle ore 10, a circa quattro ore dal primo intervento.
La circolazione è piano piano tornata alla normalità, nonostante ancora adesso si registrino disagi e ritardi.
