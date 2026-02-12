Treni, guasto sulla linea Milano-Genova: mattinata di ritardi

Genova – Mattinata di disagi sulla linea ferroviaria a causa di un inconveniente tecnico avvenuto su un treno nei pressi della stazione Centrale di Milano.

É accaduto intorno alle ore 6:00 con ripercussioni che sono andate avanti per gran parte della mattinata e hanno coinvolto le direttrici tra Milano e Genova, Bologna e Venezia.

Pesanti ritardi fino a 100 minuti, cancellazioni e limitazioni di percorso hanno coinvolto treni Regionali, Intercity e convogli ad Alta Velocità.

L’intervento dei tecnici ha consentito di risolvere il guasto intorno alle ore 10, a circa quattro ore dal primo intervento.

La circolazione è piano piano tornata alla normalità, nonostante ancora adesso si registrino disagi e ritardi.

