Bambina morta in casa a Bordighera, c’è un secondo indagato

Bordighera (Imperia) – Colpo di scena nelle indagini sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni trovata morta nel suo lettino, a Montenero, all’interno dell’abitazione dove abitava con la mamma, ora indagata per la sua morte.

La Procura di Imperia ha infatti iscritto nel registro degli indagati anche il nuovo compagno di Manuela Aiello, mamma della bambina e accusata di omicidio preterintenzionale.

L’uomo, E.I, 42enne di Perinaldo, avrebbe trascorso la notte con la compagna e le sue figlie. Questo almeno, secondo la deposizione fatta dalla madre della vittima nel corso di un interrogatorio.

La donna sarebbe rientrata nella sua abitazione e qui sarebbe avvenuto il decesso.

La donna, 43 anni, resta in carcere a Pontedecimo, a Genova, in attesa di essere nuovamente ascoltata ma è ipotizzabile che il magistrato voglia ascoltare prima il nuovo indagato per delineare cosa potrebbe essere successo nel periodo precedente alla morte di Beatrice e per chiarire la presenza di lividi che, secondo il medico legale, non si spiegherebbero con la caduta dalle scale raccontata dalla donna ma, piuttosto, da percosse anche con corpi contundenti.

Lunedì 16 febbraio, intanto, è previste l’autopsia sul povero corpicino di Beatrice. Un passaggio fondamentale per chiarire le cause del decesso e per capire se i lividi riscontrati possano nascondere percosse talmente violente da poter aver causato la morte.