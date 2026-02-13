Frana ad Arenzano, fatto esplodere il masso in bilico

Arenzano (Genova) – Intorno alle ore 15 di oggi pomeriggio, venerdì 13 febbraio, è stato fatto esplodere il masso ‘grande come un palazzo di quattro piani’ che si trovava in bilico nei pressi della frana di Arenzano.

L’esplosione con il posizionamento di circa 300 chili di esplosivo si è resa necessaria per consentire con le operazioni di messa in sicurezza dell’area, che dovrebbero continuare anche nelle prossime settimane portando così alla riapertura del tratto di strada, che risulta chiuso dalla sera dello smottamento, avvenuto il 25 gennaio.

E’ tornata regolare la circolazione dei treni, rimasta interrotta per circa un’ora tra Genova Voltri e Cogoleto proprio in corrispondenza all’esplosione.

E’ sempre rimasta regolarmente aperta, invece, l’A10, ossia l’unico modo per transitare su gomma da Genova al ponente.

