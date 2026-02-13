Frana Arenzano, sospesa la circolazione dei treni per l’esplosione del masso

Arenzano (Genova) – É scattata alle 14:12 del primo pomeriggio di oggi, venerdì 13 febbraio, la sospensione della circolazione ferroviaria lungo la linea Genova-Ventimiglia, nel tratto compreso tra la stazione di Genova Voltri e quella di Cogoleto.

La causa, come noto, è la messa in sicurezza dell’area per consentire il posizionamento e l’utilizzo delle cariche esplosive necessario per la rimozione del masso da oltre 2000 tonnellate in prossimità della frana di Arenzano.

L’intervento era stato programmato negli scorsi giorni e, fortunatamente, non si è resa necessaria la chiusura del tratto autostradale dell’A10. Questo, infatti, si tratta dell’unico modo per compiere il tratto Genova-Arenzano su gomma e avrebbe mandato ulteriormente in tilt il traffico.

La chiusura della strada statale Aurelia è in programma almeno fino al 1° di marzo.

