venerdì 13 Febbraio 2026
Genova, corteo antifascista alla Foce: parcheggi gratis in città per residenti con...
Cronaca

Genova, corteo antifascista alla Foce: parcheggi gratis in città per residenti con Blu Area

Redazione Liguria
0

Manifestazione Antifascista foceGenova – Sale la tensione alla Foce in vista del corteo organizzato per domani da Genova Antifascista. I manifestanti si raduneranno nel primo pomeriggio per poi dare vita ad un corteo, con partenza prevista intorno alle 16:30, che procederà per le vie del quartiere.
Il tutto avviene in un contesto di tensione anche con gli abitanti della zona. Un comitato di residenti, infatti, nelle ultime settimane si è mosso chiedendo di non autorizzare le proteste che spesso coinvolgono la Foce.
Per le giornate di oggi e di domani, proprio per cercare di limitare i disagi, un accordo tra il Comune di Genova e Genova Parcheggi consente a tutti i residenti titolari di Blu Area nelle zone A, B e L (Foce e Albaro) di parcheggiare liberamente nel resto della città, sempre nei posti assegnati a Blu Area (e non, quindi, ad Isola Azzurra).
