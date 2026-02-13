Genova, in arrivo altro sciopero di Amt: info e modalità

Genova – La prossima settimana si aprirà con uno sciopero del trasporto pubblico locale a Genova, dopo la protesta indetta dal sindacato CUB Trasporti in occasione di lunedì 16 febbraio. I lavoratori incroceranno le braccia per quattro ore, dalle 11:30 alle 15:30. Le info:

Servizio di trasporto urbano di Genova

Il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.30;

il personale operante su turno intermedio (incluso il personale di biglietterie e servizio clienti) si asterrà dal lavoro nelle ultime 4 ore del turno; il servizio delle biglietterie e del servizio clienti è pertanto garantito fino alle ore 12.15.

Servizio di trasporto provinciale

Il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.30;

il personale delle biglietterie provinciali si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.00;

il personale operante su turno intermedio si asterrà dal lavoro nelle ultime 4 ore del turno.

Ferrovia Genova Casella (bus sostitutivo)

Il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.30. Il personale operante su turno intermedio si asterrà dal lavoro nelle ultime 4 ore del turno”.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]