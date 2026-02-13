Treni, lavori sul nodo di Genova: le modifiche alla circolazione da lunedì a fine marzo

Genova – Nuovi lavori sul nodo ferroviario di Genova e nuove modifiche agli orari e alla circolazione dei treni, che subiranno limitazioni o cancellazioni. Le linee coinvolte sono le seguenti: Genova-Torino, Genova-Milano, Genova-Arquata Scrivia/Novi Ligure, Genova-Busalla, Genova-Acqui Terme e Genova-Ventimiglia. I dettagli:

“Per consentire l’esecuzione degli interventi di potenziamento infrastrutturale nella stazione di Genova Brignole, da lunedì 16 febbraio a sabato 28 marzo la circolazione ferroviaria sarà interessata da alcune modifiche.

In particolare alcuni treni del Regionale di Trenitalia:

– subiranno modifiche o cancellazioni parziali nel nodo di Genova;

– sulle linee Genova – Torino, Genova – Milano, Genova – Arquata Scrivia/Novi Ligure, Genova – Busalla, Genova – Acqui Terme, Genova – Ventimiglia, saranno cancellati tra le stazioni di Genova Brignole e Genova P. Principe o Genova Sampierdarena e/o modificheranno l’orario, anche con anticipi;

– sulle relazioni Genova Nervi – Genova Brignole – Genova Voltri saranno cancellati per l’intero o parziale percorso e/o subiranno modifiche sull’orario;

– i treni R12039, 12034 Busalla-Genova e R12306, 12360 Genova -Savona non circoleranno.

Inoltre, il treno Frecciabianca 8605 e il treno Frecciargento 8551 da Genova P. Principe a Roma Termini subiranno modifiche di orario, anche con anticipi delle partenze, e allungamento dei tempi di viaggio. Il treno 8551 subirà gli impatti descritti dal giorno 2 marzo”.

