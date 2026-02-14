Autostrade, incidente in A7: traffico bloccato dopo Bolzaneto

Genova – Un incidente è avvenuto questo pomeriggio lungo l’Autostrada A7 nel tratto compreso tra il casello di Genova Bolzaneto e quello di Busalla, in direzione nord.

Al momento non si conosce l’esatta dinamica di quanto successo e nemmeno le condizioni delle persone coinvolte, ma sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e alcune ambulanze.

Sono molto pesanti, invece, le ripercussioni sul traffico. Al momento si registrano 3 chilometri di coda in direzione, con decine di auto che risultano bloccate nel traffico.

Il tratto in questione è caratterizzato da diverso tempo da cantieri e da un lungo restringimento di carreggiata che obbliga il traffico a scorrere su una sola corsia per senso di marcia in entrambe le direzioni.

