Meteo Liguria, temporaneo miglioramento con il ritorno del sole

Un miglioramento delle condizioni meteo è atteso per la giornata di oggi, domenica 15 febbraio 2026, con condizioni di cielo per lo più sereno, specie sulla costa, sino alla serata quando torneranno ad addensarsi le nuvole.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Nella prima parte del giorno, il cielo si presenterà pressoché sereno sull’intera Regione, farà eccezione residua e innocua nuvolosità a levante prima dell’alba. Nel corso del pomeriggio, si assisterà al transito di velature da ponente verso levante, nuvolosità che risulterà più spessa e compatta nelle ore serali.

Venti di notte e al mattino, moderati da Nord; in tale contesto, sono attese raffiche fino a forti sul settore centro-occidentale della costa.

Successivamente, nelle ore pomeridiane, si assisterà ad una rotazione della ventilazione dai quadranti occidentali/sud-occidentali, con intensità debole o moderata, ma con possibili rinforzi a ponente.

Mare al mattino, mosso sotto costa e molto mosso al largo. Dalle ore centrali del giorno, si assisterà ad un temporaneo indebolimento del moto ondoso, con mare poco mosso sotto costa nel pomeriggio, per poi tornare mosso in serata.

Temperature minime in lieve diminuzione sui versanti padani, stazionarie o in leggero aumento sulla fascia costiera. Massime in rialzo ovunque.

Sulla costa attese temperature minime tra +7°C/+12°C e massime tra +13°C/+18°C.

Nell’interno previste temperature minime tra -2°C/+6°C e massima tra +8°C/+13°C.