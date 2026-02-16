Autostrade, A10 ancora bloccata tra Aeroporto e Pegli: traffico anche sulla viabilità ordinaria

Genova – Risulta ancora bloccato il traffico lungo l’Autostrada A10 Genova-Ventimiglia dopo l’incendio che ha coinvolto un mezzo pesante nel tratto compreso tra il casello di Genova Aeroporto e Genova Pegli.
Sul posto sono intervenuti i soccorsi e la circolazione è ancora in tilt in direzione ponente, con le forze dell’ordine che obbligano ad uscire al casello di Genova Aeroporto e hanno chiuso il tratto fino a Pegli. Al momento sono ancora bloccate le vetture e i mezzi pesanti coinvolti, con una coda di circa due chilometri.
Stanno diventando sempre più pesanti le ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria, dove il traffico è stato deviato.
Code e rallentamenti si registrano lungo diverse strade tra Cornigliano, Sestri Ponente, Multedo e Pegli, con tempi di percorrenza in aumento per raggiungere i quartieri di ponente.
