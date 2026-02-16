Genova, camion a fuoco in A10: soccorsi sul posto e traffico bloccato

Genova – Attimi di grande paura si sono vissuti nel primo pomeriggio di oggi in A10, nel tratto compreso tra il casello di Genova Aeroporto e quello di Genova Pegli, dove un camion ha preso fuoco.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale, con il traffico che al momento risulta bloccato.

Dalle prime informazioni sembrerebbe che il mezzo pesante abbia preso improvvisamente fuoco in maniera autonoma. Il conducente, per fortuna, è riuscito a mettersi in salvo prima che le fiamme si propagassero ulteriormente.

Una densa coltre di fumo nero è apparsa ben visibile anche a centinaia di metri di distanza, mentre le fiamme sono state domate dopo l’arrivo dei pompieri.

Al momento si registrano due chilometri di coda, con il tratto che è stato chiuso e i mezzi che sono obbligati ad uscire al casello di Genova Aeroporto per continuare il proprio viaggio verso ponente lungo la viabilità ordinaria.

