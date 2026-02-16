Genova, schianto all’alba agli Erzelli: un ferito all’ospedale

Genova – Un incidente si è verificato nella notte sulle alture di Sestri Ponente, in via Melen, dove due auto si sono schiantate frontalmente.

Ad avere la peggio è stata una persona a bordo di una delle vetture, che è rimasta ferita e incastrata all’interno dell’abitacolo. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e i sanitari del 118.

Il ferito è stato estratto dalle lamiere e soccorso, prima del trasporto in codice giallo – quello di media gravità – all’ospedale Galliera. Le sue condizioni sarebbero meno gravi di quanto inizialmente temuto.

Rimane da chiarire la dinamica del sinistro stradale e cosa abbia causato lo scontro frontale tra le due auto.

