Meteo Liguria, la settimana inizia con giornate prevalentemente soleggiate

La setimana inizia con una serie di giornate prevalentemente soleggiate in Liguria, dal gusto primaverile, prima di un possibile peggioramento che potrebbe interessare la nostra regione nella seconda parte di settimana.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, lunedì 16 febbraio 2026:

mattinata con cieli generalmente velati, ad eccezione della costa Genovese, ove subentrerà nel corso della nottata nuvolosità bassa, in diradamento entro pranzo.

Velature in transito anche nel corso delle ore pomeridiane ma con la tendenza ad una parziale pulizia dei cieli approssimandosi al tramonto.

Venti al mattino deboli dai quadranti meridionali sotto costa sui settori centro-orientali.

Moderati di Libeccio sulle coste Imperiesi già dalla mattinata e sul Golfo a partire dal primo pomeriggio.

Rotazione serale ai quadranti settentrionali tra Savonese e Genovese centro-occidentale, con momentanei rinforzi nelle vallate esposte e sui crinali Appenninici.

Mare mosso o localmente molto mosso in mattinata con aumento graduale del moto ondoso, specie sui settori di Levante.

Molto mosso o localmente agitato a partire dal tardo pomeriggio, con onda lunga da Sud-Ovest sulle coste del Centro-Levante.

Temperature generalmente stazionarie; Massime in locale ed ulteriore aumento sulla Riviera di Ponente e nelle aree interne del settore centrale.

Sulla costa previste temperature minime tra +7°C/+12°C e massime tra +13°C/+18°C.

Nell’interno attese temperature minime tra -2°C/+6°C e massime tra +7°C/+16°C.