Villanova d’Albenga, auto contro il guard rail, arrivano i vigili del fuoco

Villanova d’Albenga (Savona) – Ha perso il controllo dell’auto finendo la sua corsa contro il guard rail. E’ successo ieri notte, intorno alla mezzanotte, e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con la squadra del distaccamento di Albenga, che ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata dal sinistro.

Una persona è rimasta ferita in modo lieve ed è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118 e dei volontari della croce bianca.

In corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente che avrebbe visto coinvolto un solo automezzo.