Genova, oggi autopsia per la morte di Nico Scida

Genova – Verrà eseguita oggi l’autopsia sul corpo di Nico Scida, l’imprenditore di 52 anni, piuttosto noto nel settore della ristorazione e dei locali, precipitato dalle scale di un palazzo di via Ceccardi dove non abitava e dove non aveva ufficio.

Il medico legale dovrà chiarire in primis le cause del decesso e se l’uomo sia stato colpito da un malore che potrebbe giustificare la caduta nella tromba delle scale per decine di metri. Questa, infatti, una delle ipotesi investigative sulla tragedia, oltre a quella di un gesto volontario o addirittura di un omicidio.

La Procura di Genova indaga per istigazione al suicidio e particolare attenzione viene rivolta ad un passaggio societario che l’imprenditore stava gestendo con una società di imprenditori cinesi che sarebbero stati intenzionati a rilevare quote, o acquisire per intero, il locale che Scida gestiva all’Albaro Village.

Sotto la lente passaggi societari e di denaro che potrebbero avere un “ruolo” nei fatti avvenuti.

Il medico legale, infatti, dovrà anche accertare la presenza o meno di ferite o lesioni non compatibili con la caduta e che potrebbero essere l’effetto di una colluttazione.

Nel contempo, senza escludere alcuna pista, gli inquirenti ascolteranno familiari e amici di Nico Scida per delineare gli ultimi giorni di vita e capire se l’imprenditore stesse magari vivendo un momento delicato della propria vita o se avesse dei motivi di preoccupazione tali da fargli prendere una decisione terribile come quella di togliersi la vita.

Le telecamere del palazzo di via Ceccardi avrebbero certificato l’arrivo dell’imprenditore pochi minuti dopo le 8 di venerdì mattina e il ritrovamento del corpo senza vita, alla base delle scale del palazzo, sarebbe avvenuto una decina di minuti dopo.

Ricostruire cosa sia avvenuto in quei minuti e perché Scida sia entrato proprio in quel palazzo sarà molto probabilmente la “chiave” per risolvere il giallo della sua morte.

